Елордада өткен жәрмеңкеде ондаған компания бос жұмыс орындарын ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM – С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінде елордалық жастарға арналған бос жұмыс орындары жәрмеңкесі ұйымдастырылды, деп хабарлайды Астана әкімдігінің ресми сайты.
Іс-шара қала әкімдігінің қолдауымен өтіп, жүздеген жұмыс іздеуші мен қаланың жетекші кәсіпорындарының өкілдерін бір алаңға жинады. Жәрмеңкенің негізгі мақсаты – жоғары оқу орындарының түлектері мен нақты экономика секторы арасындағы байланысты нығайту.
– Жоғары білім туралы диплом маңызды рөл атқарады, алайда біздің компания үшін үміткердің практикалық дағдылары басымдыққа ие, – деді елордалық компаниялардың бірінің директоры Әсемгүл Жұмабекова.
Жәрмеңке барысында ондаған компания алғашқы сұхбат өткізіп, бірқатар үміткерді келесі кезеңге шақырды. Сонымен қатар карьерлік коучтар қатысушыларға түйіндеме әзірлеу және өзін таныстыру дағдыларын жетілдіруге көмектесті.
Іс-шарада техникалық мамандық иелерімен қатар гуманитарлық бағыттағы кадрларға да бос жұмыс орындары ұсынылды. Ұйымдастырушылар ғылым мен өндіріс арасындағы байланысты нығайтуға ерекше назар аударылғанын атап өтті.
– Мұндай кездесулер қазіргі еңбек нарығының сұранысын түсінуге және студенттердің алғашқы сұхбат алдындағы қорқынышын жеңуге көмектеседі, – деді қатысушылардың бірі.
Жәрмеңкеге қатыса алмаған азаматтар үшін бос жұмыс орындары цифрлық жұмыспен қамту орталықтары мен әкімдіктің ресми ресурстарында қолжетімді.
