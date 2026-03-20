Елордада өзге этнос өкілдері Наурыз мерекесін тойлады
АСТАНА. KAZINFORM – Елордадағы Достық үйінің алдында Наурыз мейрамына арналған «Қош келдің, әз Наурыз!» атты салтанатты іс-шара өтті.
Мерекелік думанға Қазақстан халқы Ассамблеясының өкілдері, мемлекеттік органдар мен Астана қаласы әкімдігінің қызметкерлері, сондай-ақ Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия, Әзербайжан, Армения, Грузия, Ресей, Корея, Украина, Болгария секілді 12 мемлекеттің елшілік өкілдері қатысты.
«Наурызнама» онкүндігі аясында ұйымдастырылған шараның мақсаты – еліміздегі этностар арасындағы бірлікті нығайту және ұлттық құндылықтарды дәріптеу.
Ұйымдастыру бөлімінің басшысы Сабина Аманбекованың айтуынша, биылғы мерекелік бағдарламаның ауқымы кең.
– Наурызнама басталғалы бері бірнеше ауқымды шара өткіздік. Амал мерекесінен бастап, ұлттық киім күніне арналған дефиле ұйымдастырылды. Бүгінгі шараға 12 елден елшілік өкілдері келіп отыр. Достық үйінің алаңында төрт киіз үй тігілді. Бірінде салт-дәстүрлер көрсетілсе, екіншісінде ұлттық аспаптар, үшіншісінде этностардың ас мәзірі, ал соңғысында қолөнер шеберлік сағаттары өтіп жатыр, – деді Сабина Аманбекова.
Мерекенің рухани маңызына тоқталған тарих ғылымдарының докторы, профессор Садық Тілеген Наурыздың жалпыұлттық сипат алғанын атап өтті.
– Наурыз – дініне, діліне қарамастан, барлық ұлттар үшін ортақ мереке. Қазақстанды мекендеген халықтар бұл күнді елдің дәстүріне құрмет ретінде қабылдайды. Ынтымағы жарасқан ел ғана болашаққа нық қадам баса алады, – деді профессор.
Мереке аясында қазақша күрес, арқан тарту, гір көтеру, асық ату және қол күресінен жарыстар ұйымдастырылды. Спорттық бәсекелердің жүлде қоры да қомақты: бірінші орын иегерлеріне арнайы дүкенге 200 мың теңгенің, екінші орынға 150 мың, ал үшінші орынға 100 мың теңгенің сертификаттары табысталды.
Асық ату сайысына қатысқан 8 жасар Саламат Ақиқат бұл ойынның ерекшелігін түсіндіріп берді.
– Асық ату қиын емес, оны кез келген адам тез үйреніп кетеді. Мен бұл өнерді курстарда жетілдіріп жүрмін, – дейді жас спортшы.
