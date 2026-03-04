Елордада санитариялық талаптарды бұзған заңсыз ет цехының қызметі тоқтатылды
АСТАНА. KAZINFORM – Елордада наурыздың 3 мен 5 аралығында мал мен ет өнімдерінің заңсыз айналымын анықтауға және жолын кесуге бағытталған «Мал ұрлығы» жедел-профилактикалық іс-шарасы өтіп жатыр. Аталмыш рейд барысында полиция қызметкерлері жасырын жұмыс істеп келген заңсыз ет цехының қызметін әшкерелеп, тоқтатты.
Аймауытов көшесіндегі жеке секторда заңсыз ет өндірісі анықталды. Цех санитариялық талаптарды сақтамай, құжатсыз және ветеринариялық-санитариялық бақылаудан өтпей жұмыс істеген.
Тексеру кезінде ет өнімдерін өңдеу, сақтау және сату заңсыз жүзеге асырылғаны белгілі болды. Дайын өнім елордадағы нарықтарға шығарылған. Тәркіленген заттардың құрамында 4 жылқының тұтас еті, 13 ірі қара малдың тұтас еті, сондай-ақ ет қалдықтары мен бөлшектеуге арналған құрал-жабдықтар бар.
Заңсыз цехты ұйымдастырды деген күдікпен 64 және 55 жастағы екі ер адам ұсталды. Қазіргі уақытта осы іс бойынша тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тексеру нәтижесіне сәйкес заңнамаға сай шаралар қабылданады.
Полиция белгіленбеген жерлерден және сенімсіз сатушылардан ет өнімдерін сатып алудың денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін екенін ескертеді. Тұрғындардан заңсыз сауда туралы ақпаратты құқық қорғау органдарына хабарлауды сұрайды.
