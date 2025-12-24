KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    19:26, 24 Желтоқсан 2025

    Елордада жаңа жылға орай бұқаралық жүгіру ұйымдастырылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Астанада жаңа жыл қарсаңында бұқаралық «Жаңа жылдық жүгіру – 2025» спорттық шарасы өтеді. 

    жүгіру
    Фото: Астана әкімдігі

    Елорда әкімдігінің мәліметінше  «Жаңа жылдық жүгіру – 2025» спорттық іс-шарасы 2025 жылдың 28 желтоқсанында Триатлон паркінде өтеді.

    Іс-шараның басталуы сағат 10:00-ге жоспарланған.

    Қатысушыларды тіркеу сол күні сағат 08:30-дан 10:00-ге дейін жүргізіледі. 

    Ұйымдастырушылардың мәліметінше, іс-шараға қатысушылар саны 1200 адаммен шектелген.

    Шара барысында қатысушылар арасында бағалы сыйлықтар ойнатылады.

    Айта кетерлігі, «Жаңа жылдық жүгіріс – 2025» шарасына қатысу тегін. 

    Айта кетелік Астанада 26-31 желтоқсан аралығында «Соғым-FEST» мерекелік жаңа жылдық жәрмеңкесі өтеді.

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
