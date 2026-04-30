Елордада жас зерттеуші картоп өсірудің экологиялық таза технологиясын таныстырды
АСТАНА. KAZINFORM – Жас зерттеуші Елдос Құлахмет елордада өткен «ProEco» экологиялық жобалар байқауында ауыл шаруашылығында қолдануға болатын инновациялық әдісті ұсынды. Ол қапта картоп өсіру технологиясын таныстырып, оның артықшылықтарын атап өтті.
Бұл әдіс экологиялық талаптарға сай болып, жер көлемін аз қажет етеді, су ресурстарын тиімді пайдаланады және химиялық тыңайтқыштарды қолдануды қажет етпейді. Елдос Құлахметтің айтуынша, қапта картоп өсірудің басты ерекшелігі – өнімнің экологиялық тазалығы мен сапасының жоғары болуы. Сонымен қатар шығындар айтарлықтай төмендейді.
Ұсынылған жоба шағын жер учаскесінде жоғары өнім алуға мүмкіндік беріп, ауыл шаруашылығында тиімді әрі қолжетімді технологияларды енгізудің маңыздылығын көрсетеді. Мұндай бастамалар жас ғалымдардың ғылыми зерттеулерге деген ынтасын арттырып, экологиялық мәдениетті дамытуға септігін тигізеді.
