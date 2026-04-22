Елордада жолдардың жабылуы туралы хабарлама жалған болып шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Астана әкімдігі көшелердің жабылуы туралы қауесетті жоққа шығарды.
Қалалық әкімдіктің баспасөз қызметінің мәліметінше, Астана қаласында 22-24 сәуір аралығында көшелердің жабылу кестесі туралы мессенджерлер мен әлеуметтік желілерде тарап жатқан ақпарат шындыққа сай келмейді.
— Нақты уақыт аралықтары мен көшелер тізімі көрсетілген мәтіннің сенімсіз екеніне назар аударамыз. Осыған дейін көше-жол желісінің жекелеген учаскелерінде ғана қозғалысқа уақытша шектеулер қойылуы мүмкін екендігі хабарланған болатын. Осылайша, күні, уақыты және көшелері бойынша бөлінген хабарлама ресми болып саналмайды және шындыққа сәйкес келмейді. Азаматтардан тек ресми ақпарат көздеріне сенуді, сондай-ақ тексерілмеген мәліметтерді таратпауды сұраймыз, — делінген хабарламада.
Осыған дейін елордада бірнеше көшенің қиылысы жөндеу жұмысына байланысты уақытша жабылатынын жазғанбыз.
Бұдан бұрын елордаға 2026 жылғы Өңірлік экологиялық саммитке қатысу үшін төрт мемлекеттің басшысы келгенін жазғанбыз.