Елордада жұмыс кестесінің өзгеруі көлік кептелісін азайтты ма – Жеңіс Қасымбек жауабы
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Астана қалалық мәслихатының кезекті сессиясында қала басшысы Жеңіс Қасымбек жаңа жұмыс кестесінің көлік кептелесін азайтуға қалай әсер еткенін айтты.
Оның айтуынша, кейінгі күндері елордаға мол қар жауып, спорттық және өзге де іс-шаралар ұйымдастырылды. Бұл қала жолдарында қиындық тудырды.
– Қазіргі ең басты проблема – трафик. Таяу айдың ішінде ЛРТ-ні іске қосамыз. Көптеген жаңа жол салынды. Келесі жылы Тәуелсіздік даңғылын біршама ұзартуды жоспарлап отырмыз. Ол Мәңгілік ел, Тұран, Қабанбай батыр даңғылдарына жүктемені төмендетеді. Негізгі кептеліс Есіл мен Нұра аудандарында көпір бағытында байқалады. Екі жаңа көпір жобаланып жатыр, - деді елорда әкімі.
Қала басшысы жұмыс кестесін жылжыту да оң әсерін тигізгенін айтты.
– Әкімдіктің жұмысқа 7:30-да, мемлекеттік органдардың 8:00-де шығуы да өз әсерін тигізіп отыр. Сіздермен кездесуде таңертеңгі сағат 8, 9, 10-да қай көшелердің қанша пайызға босағанын айтып беремін. Қазір мұның бәрі 6:30-7:00-де басталатыны рас. Қалай дегенде де қалалықтар үшін бағдаршам мен аялдамаларды ескергенде автобус қозғалысының жылдамдығы орташа есеппен сағатына 23-25 шақырымды құрайды. Қазір қазан-қарашамен салыстырғанда жылдамдықтың сағатына 2,3 шақырымға артқанын көріп отырмыз, - деді Жеңіс Қасымбек.
29 қазанда Нұра ауданының тұрғындарымен кездескен қала әкімі жұмыс кестесінің өзгеруіне қатысты түпкілікті қорытынды жасауға әлі ерте екенін және өтпелі кезеңнің нәтижесін күту керегін айтқан еді.