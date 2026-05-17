Елордадағы әл-Фараби даңғылы мен Керей Жәнібек хандар көшесінің қиылысы уақытша жабылады
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада әл-Фараби даңғылы мен Керей Жәнібек хандар көшесінің қиылысында жол жөндеу жұмысының жүргізілуіне байланысты көлік қозғалысының уақытша толық жабылады, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Шектеулер 17 мамыр күні сағат 16:00-ден 18 мамыр күні сағат 09:00-ге дейін енгізіледі.
Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлауы және ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылады.
Еске сала кетейік, бұған дейін Астанада Жаңажол көшесінен Алаш тасжолына дейінгі аралық уақытша жабылатынын жазғанбыз.