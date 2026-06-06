Елордадағы екінші әуежайдың орны нақтыланды ма – әкімдік ресми жауап берді
АСТАНА. KAZINFORM – Бұқаралық ақпарат құралдарында Астанада екінші әуежайдың орналасатын орны анықталғаны туралы ақпараттың таралуына байланысты мәлімет шындыққа сай келмейді, деп хабарлайды елорда әкімдігінің ресми сайты.
Мәліметте көрсетілген «Елордадан солтүстік-батыс бағытында - Шортанды кенті бағытына қарай, Астана - Көкшетау тасжолының бойындағы аумақ» Астана қаласының әкімшілік шекарасына кірмейді. Осыған байланысты аталған аумақ екінші әуежайдың орны ретінде Астананың Бас жоспарында қарастырылуы мүмкін емес.
Бүгінгі күні екінші әуежайдың нақты орналасатын орны бойынша түпкілікті шешім қабылданған жоқ. Астана қаласының Бас жоспарына түзетулер енгізу аясында тек ықтимал перспективалық бағыттар ғана қарастырылуда.
«2035 жылға дейінгі Астана қаласының Бас жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу» жобасы елордалық мәслихат депутаттарының мақұлдауынан кейін Қазақстан Республикасы Үкіметінің келісуіне жолданатын болады.
Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен әлеуметтік желі пайдаланушыларынан тек ресми және тексерілген ақпаратқа сүйенулерін сұраймыз.
Нақты ақпарат алу үшін «Астана қаласының Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы» ММ-не жүгінуге болады.
Еске сала кетейік, бұған дейін Астананың екінші әуежайы қай ауданда салынуы мүмкін екенін жазған едік.