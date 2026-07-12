Елордадағы қатты қалдықтар полигонындағы өртті сөндіру жұмыстары әлі жүріп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM - Елорданың Байқоңыр ауданындағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонынан шыққан өртті сөндіру жұмыстары тәулік бойы үздіксіз жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі.
Өртті сөндірудің тиімділігін арттыру мақсатында негізгі күштер мен құралдар жұмылдырылған екі учаске құрылды.
Сонымен қатар өрт ошақтарын оқшаулау және жалынның одан әрі таралуына жол бермеу мақсатында полигон аумағын инертті материалмен жабу бойынша инженерлік жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта полигонға 14,85 мың тоннаға жуық инертті материал жеткізілді.
Жұмыстардың жүргізілуі қатты түтінге, жиналған қалдықтардың тұрақсыз болуына байланысты қиындап кетті. Бұл арнайы техниканың қозғалысын шектеп, маневр жасауына кедергі келтіріп отыр.
Сумен үздіксіз қамтамасыз ету өрт гидрантынан су тасымалдайтын өрт сөндіру автоцистерналары мен су таситын арнайы көліктер арқылы жүзеге асырылу үстінде.
Өртті сөндіруге ТЖД мен ЖАО 120-ға жуық жеке құрамы және 150 техникасы жұмылдырылған.
Жағдай ТЖМ-нің тұрақты бақылауында.
Осыған дейін Өскеменде көпқабатты үйден шыққан өрт кезінде 15 адам құтқарылғаны туралы жаздық.