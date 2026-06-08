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    Елордадағы Н. Тілендиев даңғылында уақытша шектеу енгізіледі

    АСТАНА.KAZINFORM — Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы 9-20 маусым аралығында Н. Тілендиев даңғылының Сарыарқа даңғылынан Баршын көшесіне дейінгі аралығында жолдың жоғарғы қабатын салу жұмысын жүргізеді. Бұл туралы Астана қаласының әкімшілігі мәлім етті. 

    Елордадағы Н. Тілендиев даңғылында уақытша шектеу енгізіледі
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — Осы уақытта көлік қозғалысы екі бағытта бір жағынан кезең-кезеңімен ұйымдастырылады. Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлауы және ықтимал өзгерістерді ескеруі қажет. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылатын болады, — делінген елорда әкімдігінің хабарламасында.

    Айта кетейік, бұған дейін Тұран даңғылынан Қабанбай батыр даңғылына дейінгі учаскеде Қорғалжын тас жолына жөндеу жұмыстары жүргізілетінін жаздық.

    Астана Көше Жол жабылды Жөндеу жұмыстары
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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