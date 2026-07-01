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    Елордадан шақырылған сарбаздар қандай әскери бөлімдерде борышын өтеп жүр

    АСТАНА. KAZINFORM — Биыл көктемде елорданың әскери комиссариатының медициналық комиссиясы алғаш рет «е-медтексеру» ақпараттық жүйесін қолданды. Бұл туралы Астана қалалық қорғаныс істері жөніндегі департаменті бастығының орынбасары Әнуар Әубәкіров мәлім етті.

    Елордадан шақырылған сарбаздар қандай әскери бөлімдерде борышын өтеп жүр
    Фото: Мемлекеттік күзет қызметі

    — Кеше 2026 жылғы көктемгі әскерге шақыру науқаны аяқталды. Биыл 21 мыңнан астам азамат әскери қызметке аттанды. Оның ішінде Астана қаласынан 1 284 адам шақырылды. Олардың 703-і — Қарулы күштерге, 405-і — Ұлттық ұланға, 119-ы — Шекара қызметіне, 30-ы — Төтенше жағдайлар министрлігіне, 27-сі — Мемлекеттік күзет қызметіне жіберілді. Жергілікті әскери басқару органдарын цифрландыру аясында Қорғаныс министрлігі 2020 жылдан бастап «Смарт-әскери комиссариат» атты жаңа ақпараттық жүйені енгізді. Бұл жоба әскери есепке алу мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардың қатысуын барынша азайтуға бағытталған цифрлық шешімдер кешенін қамтид», — деді Әнуар Әубәкіров қалалық коммуникациялар қызметіндегі брифингте.

    Оның айтуынша, жүйенің негізгі тетігі — азаматтардың дербес әскери есебін жүргізуге арналған интеграциялық шлюз. Жоба аясында бірқатар жаңашылдық іске асырылып, бүгінде табысты жұмыс істеп тұр. Атап айтқанда, ішкі көші-қон кезінде азаматтарды әскери есепке автоматты түрде қою, сондай-ақ 17 жасқа толған азаматтарды тіркеуге алу барысында әскери есепке автоматты түрде енгізу жүйесі енгізілген.

    Бұған дейін елімізде әскерге шақыру, ант қабылдау және әскери қызметтен босату жаңа форматқа көшетінін жазған едік.

    Әскер Астана Сарбаз ҚР Қорғаныс министрлігі
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Авторлар