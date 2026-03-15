KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:37, 15 Наурыз 2026 | GMT +5

    Елордалық құтқарушылар ойын конструкциясына басы қысылып қалған баланы құтқарды

    АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін 112 пультіне Сарыарқа ауданы, Жеңіс көшесіндегі дәмханалардың бірінде кішкентай баланың басы ойын конструкциясына қысылып қалғаны туралы хабар түсті.

    Елордалық құтқарушылар ойын алаңында басы қысылып қалған баланы құтқарды
    Фото: видеодан алынған скрин

    Оқиға орнына жедел-құтқару жасағы келіп, гидравликалық құралдың көмегімен сырғанақтың бір бөлігін кесіп, 2023 жылы туған баланы қауіпсіз шығарды.

    Оқиға орнында полиция қызметкерлері мен медицина мамандары да жұмыс істеді.

    Төтенше жағдайлар министрлігі ата-аналарды балаларын қараусыз қалдырмауға және төтенше жағдай кезінде 112 нөміріне хабарласуға шақырады. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін БҚО-да 9 жастағы бала екі інісін өрттен құтқарғанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Астана Бала Құтқарушылар
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар