01:37, 15 Наурыз 2026 | GMT +5
Елордалық құтқарушылар ойын конструкциясына басы қысылып қалған баланы құтқарды
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін 112 пультіне Сарыарқа ауданы, Жеңіс көшесіндегі дәмханалардың бірінде кішкентай баланың басы ойын конструкциясына қысылып қалғаны туралы хабар түсті.
Оқиға орнына жедел-құтқару жасағы келіп, гидравликалық құралдың көмегімен сырғанақтың бір бөлігін кесіп, 2023 жылы туған баланы қауіпсіз шығарды.
Оқиға орнында полиция қызметкерлері мен медицина мамандары да жұмыс істеді.
Төтенше жағдайлар министрлігі ата-аналарды балаларын қараусыз қалдырмауға және төтенше жағдай кезінде 112 нөміріне хабарласуға шақырады.
