Елордалық мектепте оқушылардың қауіпсіздігі мен тәртібін жасанды интеллект бақылайды
АСТАНА. KAZINFORM – Бұл жүйе үзіліс кезінде оқушылардың қауіпсіздігі мен тәртібін анықтап, күмәнді немесе агрессивті әрекеттерді бірден байқайды. Бұл туралы Астана қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Астана қаласындағы № 107 жалпы орта мектеп — білім беру саласында заманауи технологияны толық енгізген алғашқы оқу орындарының бірі. Бұл келешек мектебі бүгінде толықтай цифрлық жүйеге көшіп, оқу үдерісін де, тәртіпті де жаңа деңгейге көтеріп отыр. Мектептің ішкі және сыртқы бейнебақылау камераларына жасанды интеллект (ЖИ) жүйесі орнатылған.
Егер оқушыға өзге сыныптасы күш көрсетсе немесе ол мектеп ережесін бұзса, ЖИ камерасы автоматты түрде сол сәттің бейнежазбасын мектеп басшылығына жолдайды.
— Біздің мектеп жасанды интеллект платформасын алғаш енгізгендердің бірі. Жүйе тек оқу сапасын арттыруға емес, сонымен қатар оқушылардың қауіпсіздігі мен тәртібін анықтауға мүмкіндік береді. Осы технологияның арқасында білім алушылар арасында құқықбұзушылық саны азайды, — дейді мектеп директоры Айгүл Базарбайқызы.
Бүгінде № 107 мектептің тәжірибесі елорданың өзге білім ордаларына да үлгі болып отыр. Жасанды интеллектің көмегімен мектеп қауіпсіздігі күшейіп, оқушылардың өзара қарым-қатынасы мәдениетті сипат ала бастаған.
Айта кетелік жасанды интеллектіні қолдану: 300 мыңға жуық педагог тегін курстан өтті.