Елордалықтарға интернет-алаяқтықтың жаңа түрі туралы ескерту жасалды
АСТАНА. KAZINFORM — Астана тұрғындарына жаңа алаяқтық айла-шарғылар туралы ескерту жасалды. Бұл туралы ҚР Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің Қоғамдық қауіпсіздік қатерлері мен тәуекелдерін болжау орталығы хабарлады.
Қаскөйлер мессенджерлер мен SMS арқылы «жеткізілмеген сәлемдеме» туралы жалған хабарламаларды жаппай таратып жатыр.
Алғаш қарағанда мұндай хабарламалар зиянсыз көрінеді және курьерлік қызметтердің әдеттегі ескертулеріне ұқсайды.
— Хабарламада курьер сәлемдемені жеткізе алмағаны айтылып, қайта жеткізуді рәсімдеу үшін арнайы сілтемеге өтуді ұсынады. Алайда көрсетілген сілтеме логистикалық компаниялардың ресми сайттарына ұқсатып жасалған жалған сайтқа апарады. Онда пайдаланушыдан жеке деректерін — аты-жөні, ЖСН, тұрғылықты мекенжайы, сондай-ақ жеткізуді қайта рәсімдеу үшін аз мөлшерде төлем енгізу сұралады, — делінген хабарламада.
Бұл мәліметтерді енгізіп, төлем жасағаннан кейін алаяқтар құпия ақпарат пен банк деректеріне қол жеткізеді. Бұл қаржылық шығындарға ғана емес, жеке деректердің басқа да қылмыстық схемаларда пайдаланылуына әкелуі мүмкін.
Алаяқтардың құрбаны болмас үшін мынадай қарапайым, бірақ маңызды сақтық шараларын сақтау қажет:
• егер жеткізілім күтпесеңіз, мессенджерлер мен SMS-тегі сілтемелерге өтпеңіз;
• сайттың мекенжайын мұқият тексеріңіз — алаяқтық ресурстар көбіне бір-екі әріппен немесе белгілермен ғана ерекшеленеді;
• күмәнді сайттарға жеке және банк деректерін енгізбеңіз;
• жеткізілім статусын тек ресми сайттар мен қосымшалар арқылы тексеріңіз;
• күмәнді хабарламаларды елемей, оларды бұғаттаңыз.
Алаяқтар азаматтардың сенгіштігін және жеткізілім туралы хабарламаларға жылдам әрекет ету әдетін белсенді пайдаланады.
Сондықтан мұндай схемалар тез таралып, кез келген адамға қауіп төндіруі мүмкін. Цифрлық ортада сақтық таныту — қаржылық шығын мен жеке деректердің таралуынан қорғанудың ең тиімді жолы.
Айта кетейік, бұған дейін кибералаяқтықты ашу көрсеткіші 29%-ға өскенін жазған едік.