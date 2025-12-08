09:02, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Елорданың Байқоңыр ауданында бір қабатты павильон өртеніп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Астаналық өрт сөндірушілер Байқоңыр ауданындағы өртке жедел жұмылдырылды, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.
— Елордада құтқарушылар осы сәтте Байқоңыр ауданы Амангелді Иманов көшесінде орналасқан жеке тұрған бір қабатты павильонда шыққан өртті сөндіріп жатыр. Оқиғаның мән-жайы анықталады. Зардап шеккендер туралы ақпарат 112-ге түскен жоқ, — делінген хабарламада.
Ведомство мәліметінше, өрт сөндірушілер оқиға орнында жоғары дәрежемен жұмыс жасап жатыр.
