    09:02, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Елорданың Байқоңыр ауданында бір қабатты павильон өртеніп жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — Астаналық өрт сөндірушілер Байқоңыр ауданындағы өртке жедел жұмылдырылды, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.

    Астанадағы өрт
    Фото: Видеодан скрин

    — Елордада құтқарушылар осы сәтте Байқоңыр ауданы Амангелді Иманов көшесінде орналасқан жеке тұрған бір қабатты павильонда шыққан өртті сөндіріп жатыр. Оқиғаның мән-жайы анықталады. Зардап шеккендер туралы ақпарат 112-ге түскен жоқ, — делінген хабарламада.

    Ведомство мәліметінше, өрт сөндірушілер оқиға орнында жоғары дәрежемен жұмыс жасап жатыр.

    Бұдан бұрын Астанада гараждан басталған өрт қонақүйдің шатырына дейін тарағанын жазғанбыз.

    Айнұр Тумакбаева
    Автор
