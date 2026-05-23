Эмиль Ахмеджанов Ташкенттегі Challenge Cup кезеңінде алтын медаль жеңіп алды
АСТАНА. KAZINFORM — Гимнаст Эмиль Ахмеджанов Ташкенттегі Challenge Cup кезеңінің жеңімпазы атанды. Бұл туралы ҰОК хабарлады.
Спорттық гимнастикадан Қазақстан құрамасының өкілі Эмиль Ахмеджанов Ташкентте (Өзбекстан) өтіп жатқан Challenge Cup кезеңінде алтын медаль жеңіп алды.
Қазақстандық гимнаст еркін жаттығулар бағдарламасында топ жарды.
Финалда Ахмеджанов 13,650 ұпай жинап, жарыс жеңімпазы атанды.
Күміс медальді өзбекстандық Хумоюн Исломов (13,600) иеленсе, қола жүлде моңғолиялық Энхтүвшин Дамдиндоржға (13,500) бұйырды.
Алтынхан Темірбек жарысты сегізінші орынмен аяқтады (12,500).
Айта кетелік Самирхон Абабакиров таеквондодан Азия чемпионатының қола жүлдегері атанған еді.