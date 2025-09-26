Emirates авиакомпаниясында жаңа ережелер күшіне енді
АСТАНА. KAZINFORM — Emirates авиакомпаниясы 2025 жылғы 1 қазаннан бастап ұшақ ішінде смартфондар, планшеттер және басқа да электронды құрылғыларды зарядтау үшін қолданылатын портативті аккумуляторларды алып жүру және пайдалану бойынша жаңартылған ережелер күшіне енетінін еске салды. Енді ұшу кезінде пауэрбанк қолдануға тыйым салынады, деп жазды Азертадж.
Тасымалдаушының ресми сайтында көрсетілгендей, әрбір жолаушыға тек бір сыртқы аккумуляторды, сыйымдылығы 100 ватт-сағатқа дейін, өзімен бірге алу рұқсат етілген. Құрылғы тек қол жүгінде болуы керек, багажға өткізуге болмайды. Сонымен қатар, ұшу кезінде құрылғыны қолдануға немесе зарядтауға болмайды. Оны тек орын астында немесе алдыңғы креслоның қалтасынан сақтау керек, багаж сөресінде емес.
Зақымдалған немесе артық зарядталған аккумуляторлар қызуы мүмкін, бұл өрт, жарылыс немесе улы газдардың бөлінуіне әкелуі ықтимал, сондықтан жаңа шаралар жолаушыларды ықтимал оқиғалардан қорғау мақсатында енгізілген.
Emirates бұрын хабарлағандай, жаңа ережелер бойынша ұшаққа ең көп дегенде 15 жеке электронды құрылғы — ноутбук, планшет, телефон және т.б. — жеке орамда алып кіруге болады. Смарт-шекапа, гироскутерлер және үлкен литий батареясы бар мини-сигвейлерді тасымалдауға рұқсат жоқ.
Сонымен қатар, Etihad авиакомпаниясы Bluetooth-динамиктерді тасымалдау ережелері туралы түсініктеме берді. Әлеуметтік желідегі жолаушы сұрағына жауап ретінде компания өкілдері портативті динамиктерді багажға өткізуге немесе ұшақ ішіне рұқсат етілген 15 электрондық құрылғының қатарына қосып алуға болатынын хабарлады.
Дегенмен, барлық багаждағы құрылғылар толық өшірілген және сенімді түрде оралған болуы тиіс. Қосымша аккумуляторларды, пауэрбанкаларды және электронды шылым шегу құрылғыларын тіркелген багажға салуға тыйым салынады.
Еске сала кетейік, бұған дейін ЕО елдерінде қол жүгімен сұйықтық алып өту ережелері өзгерген болатын.