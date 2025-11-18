Emirates компаниясының жолаушылары ұшақта Starlink интернетін пайдалана алады
АСТАНА. KAZINFORM – Emirates әуе компаниясы осы айдан бастап барлық ұшақтарына SpaceX компаниясының Starlink жүйесін орнатып, жолаушыларға салонда өте жылдам, тегін Wi-Fi ұсынады.
Енді жолаушылар ұшу кезінде орындықтағы экрандар мен жеке құрылғылар арқылы бір уақытта контент таратуға, ойын ойнауға, қоңырау шалуға, жұмыс істеуге және әлеуметтік желілерді пайдалануға мүмкіндік алады, деп хабарлайды MSN.
Бірқатар премиум өнімдерді ұсынған әлемдегі ең ірі халықаралық әуе компаниясы Starlink байланысы орнатылатын Boeing және Airbus ұшақтарын жаңартуға 5 млрд доллар инвестиция салады.
Әуе компаниясы 23 қарашадан бастап Boeing 777 коммерциялық рейсінде Starlink қызметтерін ұсына бастайды, содан кейін 2027 жылдың ортасына қарай толық бағдарламаны барлық 232 кең фюзеляжды Boeing және Airbus ұшақтарында аяқтайды.
Emirates айына шамамен 14 ұшақты Starlink жүйесімен жабдықтайды, ал 2026 жылдың ақпан айында «жаһандық спутниктік интернет жүйесімен жабдықталған әлемдегі алғашқы A380 ұшағын» таныстырады.
- Тегін, аса жылдам қызмет крейсерлік биіктікте жер деңгейіндегі интернет сапасын қамтамасыз етеді, - делінген әуе компаниясының хабарламасында.
Emirates президенті Тим Кларк Starlink-пен серіктестік клиенттерді қолдау жолындағы «тағы бір шешуші сәт» екенін мәлімдеді.
- Біз әлемдегі ең жылдам Wi-Fi желісін енгізіп, жолаушыларға арналған байланысты жаңа деңгейге шығарып жатырмыз, соның ішінде үздіксіз жұмыс, жақындарымен нақты уақыт режимінде байланыс, - деді ол.
Emirates компаниясының Starlink қызметі оның борттық өнімдерге ірі инвестициялар салу аясында пайда болды, ол A380 қонақ бөлмесі және бірінші класты душ кабиналары сияқты ерекше ұсыныстарды толықтырып отыр.
Starlink қазірдің өзінде Таяу Шығыстың кейбір бөліктерінде, соның ішінде Қатар, Оман, Бахрейн және Иорданияда қолжетімді. Қыркүйек айында желі Ливанда да лицензия алды және сол жерде іске қосуға дайындалып жатыр.
Qatar Airways 2024 жылдың қазан айында Boeing 777 ұшағында Starlink қызметін іске қосып, Airbus A350 ұшақтарын онымен жабдықтай бастаған кезде Таяу Шығыста өз ұшақтарына Starlink орнатқан алғашқы әуе компаниясы болды.
Бұған дейін «Астана – Арқалық» бағытында жүретін пойызда Starlink спутниктік интернеті қосылғанын жазған болатынбыз.