Ең әйгілі тыңшылардың бірі АҚШ түрмесінде қайтыс болды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Орталық барлау басқармасының (ЦРУ) қызметкері, АҚШ тарихындағы ең қауіпті қос агенттердің бірі атанған Олдрич Эймс Мэриленд штатының Камберленд қаласындағы түзеу мекемесінде қайтыс болды, деп хабарлайды BBC.
CBS телеарнасының мәліметінше, ол 84 жаста болған. Бұрынғы Орталық барлау басқармасының офицері 30 жылдан астам уақыт бойы — 1994 жылғы 28 сәуірден бастап — шартты түрде мерзімінен бұрын босату құқығынсыз өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын өтеп келген. Эймс құпия ақпаратты Кеңес Одағына, кейіннен Ресейге сатып отырған.
Ол 100-ден астам құпия операцияның әшкереленуіне себеп болып, Батысқа жұмыс істеген 30-дан астам агенттің жеке басын әшкереледі. Соның салдарынан кемінде 10 Орталық барлау басқармасының агенті қаза тапқан.
Қос агент ретінде тоғыз жыл жұмыс істеген кезеңде МҚК-да «Колокол» деген жедел бүркеншік атпен белгілі болған Эймс Кеңес Одағында жұмыс істеген Орталық барлау басқармасы агенттерінің дерлік барлығын әшкерелеген. Олардың кейбірі КСРО-да ең жоғары жаза — ату жазасына кесілген.
1985 жылғы сәуір айында әшкерелеген алғашқы тыңшылардың есімдері үшін ол 50 мың АҚШ долларын алған. Ал кеңестік және кейіннен ресейлік арнайы қызметтермен тоғыз жылдық ынтымақтастығы үшін Эймске жалпы сомасы шамамен 2,5 миллион доллар төленген.
1983 жылы Эймс АҚШ-қа қайта оралып, КСРО аумағындағы операцияларды қадағалаған Орталық барлау басқармасы бөлімшесінің басшысы болып тағайындалды. Осы қызметінде ол аса ауқымды құпия ақпаратқа қол жеткізген.
Ол тұтқындалғанға дейін бұл 1994 жылғы 21 ақпан еді Орталық барлау басқармасында бір жыл бойы «ішкі тыңшыны» анықтау бойынша күшейтілген іздестіру жұмыстарын жүргізген.
Эймс өз кінәсін мойындап, тергеумен ынтымақтастық жасаған.