Ең қысқа күн: 21 желтоқсанда қысқы күн тоқырауы болады
АСТАНА. KAZINFORM — Солтүстік жарты шарда қысқы күн тоқырауы 21 желтоқсанда болады, бұл астрономиялық қыстың басталуын білдіреді.
Gismeteo мәліметі бойынша, қысқы күн тоқырауы Солтүстік жарты шарда жылдың ең қысқа күндізгі уақыты мен ең ұзақ түні, 21 желтоқсанда болады. Бұл астрономиялық оқиға UTC бойынша сағат 15:03-те болады.
Күндізгі жарықтың ұзақтығы қала мен аймаққа байланысты 6-дан 9,5 сағатқа дейін өзгереді.
Осы сәттен бастап 2026 жылдың 20 наурызында көктемгі күн мен түннің теңелуіне дейін созылатын астрономиялық қыс ресми түрде басталады. Оңтүстік жарты шарда керісінше, жаз басталады – жылдың ең ұзақ күні болады.
Күн тоқырауы жер осінің қисаюымен байланысты. Қыста Солтүстік жарты шарға күн сәулесі аз түседі, сондықтан күн қысқарады.
21 желтоқсаннан кейін күндізгі жарық біртіндеп өсе бастайды, бірақ айтарлықтай жылыну кейінірек келеді.
Естеріңізге сала кетейік, биылғы ең ұзақ күн мен қысқа түн 21 маусым болды: астрономиялық жаздың басталуы Астана уақыты бойынша сағат 07:42-де басталды.
XXI ғасырдағы ең ұзақ күн тұтылуы 2027 жылдың 2 тамызында болатынын жазған едік.