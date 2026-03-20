    15:44, 20 Наурыз 2026 | GMT +5

    Еңбек дауы: Таразда мыңдаған адамға төленбей келген өтемақы қайтарылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Жамбыл облысының мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы Жамбыл облысы әкімдігі ветеринария басқармасының облыстық ветеринариялық станциясының қызметінде еңбек заңнамасының сақталуына тексеру жүргізді. Бұл туралы прокуратура мәлім етті. 

    Фото: Kazinform

    — Қадағалау іс-шараларының нәтижесі бойынша еңбек заңнамасы талаптарының өрескел бұзылуы анықталды, бұл қызметкерлердің заңмен кепілдендірілген өтемақы төлемдерін уақтылы алуға конституциялық құқықтарына нұқсан келтіруге әкеп соқтырған, — деп жазды құзыорлы органнан.

    Кәсіпорын 1 010 қызметкерге зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін қосымша төлемдерді уақтылы төлемегені анықталды.

    — Бұл ретте ветеринарлық дәрігерлер аса қауіпті инфекциялар мен жануарлардың ауруларын жұқтыру қаупімен байланысты еңбек қызметін жүзеге асырады. Заңнама талаптарына қайшы, 2025 жылы жасалған ұжымдық шартта ауыр жұмыстармен, сондай-ақ зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыстармен айналысатын қызметкерлерге қосымша ақы төлеу жүйесін көздейтін міндетті ережелер көрсетілмеген, — делінген хабарламада.

    Прокурорлық қадағалау актісі негізінде ұжымдық шартты заңнама талаптарына сәйкес келтіру жөнінде шаралар қабылданды, сондай-ақ қызметкерлерге тиесілі қосымша төлемдер бойынша берешекті толық өтеу қамтамасыз етілді.

    Кінәлі лауазымды тұлғалар заңмен белгіленген жауаптылыққа тартылды.

    Аталған саладағы заңдылықтың жай-күйі прокуратураның ерекше бақылауында.

    Айта кетейік, Қазақстанда 95 кәсіпорында еңбек дауы қаралып жатыр.

    Бақытгүл Абайқызы
