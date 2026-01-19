Еңбек министрлігі арнайы әлеуметтік қызметтер көрсететін кейбір ұйымдар үшін жаңа стандарттарды енгізеді
АСТАНА. KAZINFORM - ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мүгедектігі бар балаларға, адамдарға және қарттарға арналған шағын сыйымдылықтағы үйлер мен күндізгі күтім бөлімшелері үшін жаңа стандарттарды әзірледі.
Министрліктің баспасөз қызметінің хабарлауынша, ведомство басшысының тиісті бұйрық жобасы туралы ақпарат «Ашық НҚА» порталында жарияланды.
Аталған стандарттарды енгізу арнайы әлеуметтік қызметтер (бұдан әрі – АӘҚ) көрсететін ұйымдардың қызмет тиімділігін олардың түрлерін нақты айқындау арқылы арттыруға мүмкіндік береді.
Бұған дейін мүгедектігі бар балаларға, мүгедектігі бар адамдарға және қарттарға арналған шағын сыйымдылықтағы үйлер мен күндізгі күтім бөлімшелерінің қызметінде стационарлық және жартылай стационарлық жағдайларда АӘҚ көрсетуге арналған қолданыстағы стандарттар пайдаланылып келген.
Жеке, дербес стандарттарды қолдану АӘҚ көрсетуді оңтайландыруға, сондай-ақ қажет болған жағдайда ұйымдардың нақты бір түрінің жұмысына нысаналы өзгерістер енгізу арқылы олардың қызмет тиімділігін одан әрі арттыруға мүмкіндік береді.
Жалпы алғанда, аталған жаңашылдықтарды іске асыру өмір сүру сапасын арттыруға, әлеуметтік қолдау нысандарын кеңейтуге және барынша инклюзивті әрі қолжетімді әлеуметтік ортаны қалыптастыруға бағытталған.
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 29 маусымдағы № 263 «Халықты әлеуметтік қорғау саласында арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер енгізу жобасы жөніндегі ақпарат 2026 жылғы 2 ақпанға дейін «Ашық НҚА» интернет-порталында қоғамдық талқылау үшін орналастырылған.
Осыған дейін әлеуметтік қызметтер порталына тауарларды сәйкестендіру кодтарымен енгізу тәртібі өзгеретіні туралы жаздық.