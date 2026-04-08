Еңбек министрлігі зейнетақы жинақтарын алу ережесіне өзгеріс енгізуге қатысты түсінік берді
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Виктория Шегай зейнетақы жинағын алу үшін ең төменгі жеткілікті шегінің сомасын есептеуді өзгертуге қатысты түсінік берді.
Оның айтуынша, есептеудің жаңа әдістемесі әлі бекітілмеген.
— Өсімнің қанша болатынын әзірге айта алмаймыз. Өздеріңіз білесіздер, биыл шекті мәндер көтерілді. Әлеуметтік кодекске сәйкес, жаңа күнтізбелік жыл басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей жеткілікті шегі БЖЗҚ сайтында жариялануы тиіс, - деді В. Шегай.
Вице-министрдің айтуынша, жастардың зейнетақы жинақтарын қарқынды түрде шешіп алуы олардың болашақ зейнетақыларына кері әсер етуі мүмкін. Кейінгі бес жылда қазақстандықтар 5 трлн теңгеден астам қаражатты шығарған.
Осыған байланысты, министрлік болашақта зейнетақы төлемдерінің жоғарылауын қамтамасыз ету үшін жинақтарды мерзімінен бұрын алу тәсілін қайта қарауды жоспарлады.
— Бұл статистика бізді алаңдатып отыр. Сондықтан, ұсынылған тәсілдер аясында қарастырылатын идеология болашақ зейнеткерлердің зейнетақысын жоғарылатуға бағытталған, - деді ол.
Зейнетақы жинақтарындағы артық қаражатты есептеу үшін қарастырылатын құралдардың бірі - зейнетақы аннуитеті механизмін дамыту.
Бұдан бұрын хабарланғандай, міндетті зейнетақы жарналары есебінен жиналған зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру тәртібіне және зейнетақы жинағының ең төмен жеткілікті шегін айқындау әдістемесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілмек. ҚР Үкіметі қаулысының жобасы зейнетақы жинағының ең төмен жеткілікті шегін белгілеу механизмін жетілдіруді мақсат етеді.
Айта кетейік, бұған дейін депутат еңбек өтілі негізіндегі зейнетақы үлгісіне көшуді ұсынғанын жазғанбыз.