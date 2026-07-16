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    Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі тағайындалды

    АСТАНА.KAZINFORM — Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Эльдар Күзенбаев еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі қызметіне тағайындалды. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлайды.

    Эльдар Күзенбаев
    Фото: Үкімет

    1982 жылы Қостанай облысында дүниеге келген. А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетін және М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университетін бітірген.

    Еңбек жолын 2002 жылы Қостанай облысы Соттар әкімшісінің ұйымдастыру-талдау бөлімінің жетекші маманы болып бастады.

    2003–2006 жылдары — Қостанай облысы Соттар әкімшісінің бас маманы, атқарушылық іс жүргізуді ұйымдастыру бөлімінің бастығы, аға сот орындаушысы.

    2006–2008 жылдары — Қостанай облысы Әділет департаменті Қарабалық аудандық әділет басқармасының бастығы.

    2008–2010 жылдары – Қостанай облысы Қостанай аудандық әділет басқармасының бастығы.

    2010–2013 жылдары — Қостанай облысы Ұзынкөл ауданы әкімінің орынбасары.

    2013–2018 жылдары — Қостанай облысы Сарыкөл ауданының әкімі.

    2018–2019 жылдары — Қостанай облысы Арқалық қаласының әкімі.

    2019–2021 жылдары — Nur Otan партиясы Қостанай облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары.

    2021–2022 жылдары — Қостанай облысы әкімі аппаратының басшысы.

    2022–2026 жылдары — Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы.

    2026 жылғы наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Көші-қон комитетінің төрағасы қызметін атқарды.

    Айта кетелік кеше Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі тағайындалған еді

    Тағайындау ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар