Еңбекқорлық халқымыздың болмысына сіңген қасиет болуға тиіс – Мемлекет басшысы
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Мемлекет басшысы еңбекқорлық халқымыздың болмысына сіңген қасиет болуға тиіс екенін айтты.
— Балабақшада, мектепте, университетте, ғылым институтында, медицинада, өндіріс мекемесінде, сауда және қызмет көрсету орындарында, тіпті, мемлекеттік қызмет пен әскери саланың өзін айтпағанда, барлық саладағы басты құндылық — адал еңбек, адал қызмет болуға тиіс.
Осы мақсатпен өткен жылды бүкіл ел болып жұмысшы мамандықтарын дәріптеуге, оларға құрмет көрсетуге арнадық. Бұл кезекті науқан емес, мемлекеттік идеологияның бір бөлігі, сондықтан осы жұмыспен үнемі айналысуымыз керек, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы прогресс елімізге арнайы шақыру бойынша құрметті қонақ болып келмейтінін айтты.
— Жұмыстың жаманы болмайды. Адал жұмыстан ұялудың ешқандай қажеті жоқ. Еңбектің бәрі қадірлі. Бұл даналықты жастардың бәрі жақсы түсінуі керек.
Еңбекқорлық халқымыздың болмысына сіңген қасиет болуға тиіс. Онсыз ешқандай даму да, өркендеу де болмайтыны айдан анық.
Ілгерілеу, яғни, прогресс елімізге арнайы шақыру бойынша құрметті қонақ болып келмейді, құнды сыйлық ретінде берілмейді. Ілгерілеуге қол жеткізу үшін бүкіл қоғам бір ұжым болып табанды, үйлесімді жұмыс істеуі керек.
Сонымен қатар ілгерілеу, өрлеу дегеніміз — жоғары технологиялар немесе ғылым саласындағы жетістіктер ғана емес, бұл — әрбір саладағы жаппай қажырлы еңбектің нәтижесі, — деді ол.
Айта кетелік Мемлекет басшысы Түркістан облысына жұмыс сапарымен барды.