    10:50, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Енді мектеп асханасын ескертусіз тексеруі мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов мектеп асханасындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жаңа форматын ұсынды. 

    мектеп
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    — Мектептерді тексеру- жазалау ма, әлде шынайы бақылау ма? Санэпид қызметкерлері мектепке, балабақшаға келгенде не болады? Асхана жабыла ма, директорға айыппұл салына ма? Қауіпсіздік қалай? Бұл сұрақтар көптеген ата-ананы, мұғалімді, тіпті кәсіпкерлерді де мазалайды. Жылдар бойы қалыптасқан жүйе нақты бақылаудан гөрі формалдылыққа айналып кеткендей еді. Бірақ біз мұны өзгертпекпіз, — деп жазды Асхат Аймағамбетов Telegram парақшасында. 

    Одан әрі халық қалаулысы жылдар бойы қордаланған проблемаларды атады: 

    — Тексеріс туралы алдын ала ескерту қажет;
    — Қызметкерлер өзімен бірге рұқсат қағазын жинауы тиіс;
    — Айыппұл мектеп директорына салынады, оның заң бұзушылыққа тікелей қатысы болмаса да;
    — Шынайы бақылау мүмкін емес.

    Депутат нені өзгертпек? 

    — Бақылау «күтпеген» форматқа көшеді, енді алдын ала ескерту болмайды;
    — Бастапқы тексеруде айыппұл салынбайды, алдымен ескерту, кеңес, ұсыныс беріледі;
    — Мектептер мен лагерьлерде жыл сайын оқу жылы алдында жоспарлы тексеріс жүргізіледі;
    — Қаржылық шығынды талап ететін заң бұзушылықтар үшін директор емес, әкімдік жауапты болады;
    — Балалардың өміріне қауіп төнген жағдайда, жедел шара қолданылады, яғни уақытша жабу, қызметкерді шеттету және т. б.;
    — Мектеп асханасы жеткізушілерінің тізімі жасақталады, қызметіне адал емес жеткізушілерге тосқауыл қойылады;

    — Балалардың қауіпсіздігі — ата-ананың ғана емес, бүкіл қоғамның жауапкершілігі. Санэпидбақылау — жай тексеру емес, ел болашағын — балаларымызды қорғаудың маңызды құралы, — дейді Асхат Аймағамбетов. 

    Бірер күн бұрын мектептер мен балабақшаларға жаңа санитарлық талаптар енгізілетіні туралы жазған едік. 

    Айта кетейік, биыл 1 қыркүйектен мектептерде жаңа тамақтану стандарты енгізіледі. 

