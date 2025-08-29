Енді мектеп асханасын ескертусіз тексеруі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов мектеп асханасындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жаңа форматын ұсынды.
— Мектептерді тексеру- жазалау ма, әлде шынайы бақылау ма? Санэпид қызметкерлері мектепке, балабақшаға келгенде не болады? Асхана жабыла ма, директорға айыппұл салына ма? Қауіпсіздік қалай? Бұл сұрақтар көптеген ата-ананы, мұғалімді, тіпті кәсіпкерлерді де мазалайды. Жылдар бойы қалыптасқан жүйе нақты бақылаудан гөрі формалдылыққа айналып кеткендей еді. Бірақ біз мұны өзгертпекпіз, — деп жазды Асхат Аймағамбетов Telegram парақшасында.
Одан әрі халық қалаулысы жылдар бойы қордаланған проблемаларды атады:
— Тексеріс туралы алдын ала ескерту қажет;
— Қызметкерлер өзімен бірге рұқсат қағазын жинауы тиіс;
— Айыппұл мектеп директорына салынады, оның заң бұзушылыққа тікелей қатысы болмаса да;
— Шынайы бақылау мүмкін емес.
Депутат нені өзгертпек?
— Бақылау «күтпеген» форматқа көшеді, енді алдын ала ескерту болмайды;
— Бастапқы тексеруде айыппұл салынбайды, алдымен ескерту, кеңес, ұсыныс беріледі;
— Мектептер мен лагерьлерде жыл сайын оқу жылы алдында жоспарлы тексеріс жүргізіледі;
— Қаржылық шығынды талап ететін заң бұзушылықтар үшін директор емес, әкімдік жауапты болады;
— Балалардың өміріне қауіп төнген жағдайда, жедел шара қолданылады, яғни уақытша жабу, қызметкерді шеттету және т. б.;
— Мектеп асханасы жеткізушілерінің тізімі жасақталады, қызметіне адал емес жеткізушілерге тосқауыл қойылады;
— Балалардың қауіпсіздігі — ата-ананың ғана емес, бүкіл қоғамның жауапкершілігі. Санэпидбақылау — жай тексеру емес, ел болашағын — балаларымызды қорғаудың маңызды құралы, — дейді Асхат Аймағамбетов.
Бірер күн бұрын мектептер мен балабақшаларға жаңа санитарлық талаптар енгізілетіні туралы жазған едік.
Айта кетейік, биыл 1 қыркүйектен мектептерде жаңа тамақтану стандарты енгізіледі.