Енді Мемлекеттік Туды балконға да ілуге болады
АСТАНА. KAZINFORM — Үкімет 2026 жылғы 26 маусымдағы № 556 қаулысымен Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік Елтаңба және олардың бейнелерін, сондай-ақ Мемлекеттік әнұран мәтінін пайдалану ережелеріне өзгерістер енгізді.
Жеке және заңды тұлғалар патриоттық сезімді білдіру мақсатында Мемлекеттік Туды үйлерге, өзге де ғимараттарға, 45 градус бұрышпен балкондарға және салтанатты іс-шаралар өтетін орындарға іле алады.
Сонымен қатар Мемлекеттік Ту ұлттық стандартқа толық сәйкес болуы тиіс. Туды зақымданған, өңі кеткен, кірлеген немесе қадір-қасиетін төмендететін өзге де ақаулары бар күйінде пайдалануға тыйым салынады.
Жаңартылған қаулыда Мемлекеттік Туды пайдалану кезінде сақталуы тиіс негізгі талаптар нақтыланған. Атап айтқанда:
- тұрғын үйлерде Ту кемінде 3 метр биіктікте орналастырылуы тиіс;
егер ғимараттың құрылымына байланысты Туды орналастыру мүмкін болмаса, оны ғимаратқа іргелес аумақтағы жеке ту тұғырына орнатуға болады;
- Мемлекеттік Ту жерге, еденге, суға немесе өзге де заттардың бетіне тимеуі тиіс;
- Ту тік ілінген кезде ұлттық өрнек Тудың жоғарғы бөлігінде орналасуы қажет;
- мәдени, спорттық және қоғамдық іс-шараларда Мемлекеттік Туды коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады;
Туды жеке және заңды тұлғалардың көлік құралдарының салонында орналастыруға рұқсат етіледі.
— Мемлекеттік Ту жарнамалық мақсатта, сондай-ақ киім-кешек, төсек-орын жабдықтары, перде, дастарқан, кілемше және өзге де жабын түрлері ретінде пайдаланылмайды, — делінген құжатта.
Спортшыларға да қатысты өзгерістер енгізілген. Енді Мемлекеттік Тудың бейнесін спортшылардың спорттық киімі мен жабдықтарында ресми түрде пайдалануға рұқсат берілді.
Сонымен қатар қаулыда мемлекеттік рәміздерді ресми интернет-ресурстарда, стендтер мен плакаттарда орналастыру тәртібіне қатысты бірыңғай реттілік сақталуы тиіс. Алдымен Мемлекеттік Ту, одан кейін Мемлекеттік Елтаңба, содан соң Мемлекеттік Гимннің мәтіні орналастырылады.
Сондай-ақ стендтерді безендіргенде фон көк түсті, ал жазулар алтын түстес болуы керек.
Премьер-министр қол қойған қаулы 13 шілдеде күшіне енеді.
Айта кетейік, бұған дейін, ведомстволық наградалардың бірыңғай стандарты жайлы жазған едік.