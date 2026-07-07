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    Ұлттық құрылтай

    Енді Мемлекеттік Туды балконға да ілуге болады

    АСТАНА. KAZINFORM — Үкімет 2026 жылғы 26 маусымдағы № 556 қаулысымен Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік Елтаңба және олардың бейнелерін, сондай-ақ Мемлекеттік әнұран мәтінін пайдалану ережелеріне өзгерістер енгізді.

    Балкондардағы жалаулар
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Жеке және заңды тұлғалар патриоттық сезімді білдіру мақсатында Мемлекеттік Туды үйлерге, өзге де ғимараттарға, 45 градус бұрышпен балкондарға және салтанатты іс-шаралар өтетін орындарға іле алады.

    Сонымен қатар Мемлекеттік Ту ұлттық стандартқа толық сәйкес болуы тиіс. Туды зақымданған, өңі кеткен, кірлеген немесе қадір-қасиетін төмендететін өзге де ақаулары бар күйінде пайдалануға тыйым салынады.

    Жаңартылған қаулыда Мемлекеттік Туды пайдалану кезінде сақталуы тиіс негізгі талаптар нақтыланған. Атап айтқанда:

    • тұрғын үйлерде Ту кемінде 3 метр биіктікте орналастырылуы тиіс;
      егер ғимараттың құрылымына байланысты Туды орналастыру мүмкін болмаса, оны ғимаратқа іргелес аумақтағы жеке ту тұғырына орнатуға болады;
    • Мемлекеттік Ту жерге, еденге, суға немесе өзге де заттардың бетіне тимеуі тиіс;
    • Ту тік ілінген кезде ұлттық өрнек Тудың жоғарғы бөлігінде орналасуы қажет;
    • мәдени, спорттық және қоғамдық іс-шараларда Мемлекеттік Туды коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады;

    Туды жеке және заңды тұлғалардың көлік құралдарының салонында орналастыруға рұқсат етіледі.

    — Мемлекеттік Ту жарнамалық мақсатта, сондай-ақ киім-кешек, төсек-орын жабдықтары, перде, дастарқан, кілемше және өзге де жабын түрлері ретінде пайдаланылмайды, — делінген құжатта.

    Спортшыларға да қатысты өзгерістер енгізілген. Енді Мемлекеттік Тудың бейнесін спортшылардың спорттық киімі мен жабдықтарында ресми түрде пайдалануға рұқсат берілді.

    Сонымен қатар қаулыда мемлекеттік рәміздерді ресми интернет-ресурстарда, стендтер мен плакаттарда орналастыру тәртібіне қатысты бірыңғай реттілік сақталуы тиіс. Алдымен Мемлекеттік Ту, одан кейін Мемлекеттік Елтаңба, содан соң Мемлекеттік Гимннің мәтіні орналастырылады.

    Сондай-ақ стендтерді безендіргенде фон көк түсті, ал жазулар алтын түстес болуы керек.

    Премьер-министр қол қойған қаулы 13 шілдеде күшіне енеді.

    Айта кетейік, бұған дейін, ведомстволық наградалардың бірыңғай стандарты жайлы жазған едік.

    Үкімет Әнұран Тұрғын үй Елтаңба Мемлекеттік ту
    Камила Мүлік
    Камила Мүлік
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