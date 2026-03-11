KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:55, 11 Наурыз 2026 | GMT +5

    Энергетика министрі Каспий құбыр консорциумының жұмысына пікір айтты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазір Каспий құбыр консорциумы (КҚК) штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Бұл туралы Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов мәлім етті. 

    Ерлан Ақкенженов
    Фото: Үкімет

    — Каспий құбыр консорциумы штаттық режимде жұмысын жалғастырып келеді, яғни біздің мұнайды қабылдап жатыр. Атап айтқанда, шектеу жоқ, — деді Ерлан Ақкенженов Парламент Мәжілісінде тілшілер сұрағына жауап бере отырып.

    Еске салсақ, былтыр қараша айында Ресейдің Новороссийск маңындағы Каспий құбыр консорциумының (КҚК) теңіз терминалына экипажсыз қайықтармен жасалған шабуыл салдарынан ВПУ-2 жүк тиеу-қабылдау құрылғысы зақымданды.

    Ал биыл ақпан айында АҚШ президентінің әкімшілігі Каспий құбыр консорциумының мұнай инфрақұрылымына жасалған соққылардан кейін Украинаға дипломатиялық ескерту жолдады.

    Тегтер:
    Каспий құбыр консорциумы ҚР Энергетика министрлігі Ерлан Ақкенженов Мұнай
    Руслан Ғаббасов
    Автор
