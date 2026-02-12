KZ
    Энергетика министрлігі аппаратының басшысы тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасы энергетика министрінің бұйрығымен Айдын Жұмабекұлы Ашуев ведомство аппаратының басшысы қызметіне тағайындалды. Бұл туралы ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі хабарлайды.

    Айдын Жұмабекұлы Ашуев
    Фото: Үкімет

    1976 жылы Алматыда дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік басқару академиясын, «Қаржы академиясы» АҚ бітірген.

    Еңбек жолын 1995 жылы «Ақжол» ЖШС менеджер болып бастаған.

    1999-2003 жылдары аралығында ҚР Статистика агенттігінде түрлі қызметтерді атқарған.

    2003-2005 жылдары – «Сараптық кредиттер мен инвестицияларды сақтандыру жөніндегі мемлекеттік сақтандыру корпорациясы» АҚ бас маман, Басқарма төрағасының көмекшісі.

    2006-2007 жылдары – ҚР Әділет министрлігі «Зияткерлік меншік ұлттық институты» РМҚК құрылымында басшылық қызметтерді атқарған.

    2007-2009 жылдары аралығында «ҚазАгро» Ұлттық холдингі» АҚ және «Қазагрогарант» АҚ жұмыс істеген.

    2009-2011 жылдары – ҚР ТЖМ «Резерв» РМК бас директорының орынбасары, «ҚР Статистика агенттігінің Ақпараттық-есептеу орталығы» РМК директоры.

    2011-2014 жылдары – ҚР Статистика агенттігі төрағасының орынбасары.

    2016-2018 жылдары – «Амангелді Газ» ЖШС қаржы және экономика бас директорының орынбасары.

    2019-2021 жылдары Мемлекеттік сатып алу комитетінің төрағасы, Қазынашылық комитетінің төрағасы, ҚР Қаржы министрлігінің жауапты хатшысы, ҚР Президенті Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторының м.а. қызметтерін атқарған.

    2022-2023 жылдары – «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» ҚАҚ басқарма төрағасы.

    2025 жылдың шілдесінен осы уақытқа дейін ҚР энергетика министрінің кеңесшісі қызметін атқарды.

    Осыған дейін Таласбек Қанафин Ауыл шаруашылығы вице-министрі болып тағайындалғанын жаздық.

