Энергетика министрлігі бензин бағасына енгізілген уақытша мораторийдің іске асу тәртібін түсіндірді
АСТАНА.KAZINFORM — Бұл шара ішкі нарықты тұрақтандыру және тұтынушылардың мүддесін қорғау мақсатында Үкіметтің тапсырмасына сәйкес қабылданды. Енгізілген уақытша мораторийдің негізгі принципі – АИ-92 бензині мен дизель отынының бөлшек сауда бағасын автожанармай құю стансаларында 2025 жылғы 16 қазандағы деңгейде сақтау. Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі мәлім етті.
Министрліктің дерегінше, ел аумағында бірыңғай шекті баға белгілеу қарастырылмаған. Мұндай икемді тәсіл нарықтағы бәсекелестікті сақтап қалуға мүмкіндік беріп, операторлар арасындағы баға айырмашылығын түсіндіреді.
Қазіргі таңда ірі жанармай құю бекеттерінде АИ-92 маркалы бензин бағасы литріне 213–239 теңге, дизель отыны — 317–337 теңге аралығында. Бұл шараны іске асыру нарық қатысушыларымен нақты үйлестірілген жұмыс арқылы жүзеге аспақ.
— Жағдайды тұрақтандыру мақсатында Энергетика министрлігі Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігімен бірлесіп, алдын алу шараларын қолға алды. Кеше ірі көтерме жеткізушілер мен жанармай құю станциялары желілері басшыларының қатысуымен кеңес өтті. Кеңесте Үкіметтің ЖЖМ бағасын одан әрі көтеруге жол бермеу жөніндегі нақты ұстанымы жеткізілді, — делінген хабарламада.
БҚДА тарапынан күнделікті мониторинг жүргізіліп, қажет болған жағдайда монополияға қарсы шаралар қабылданатын болады. Елімізде жанармай қоры 3–4 аптаға жеткілікті деңгейде және тұрақты толықтырылып отырады. Қазіргі таңда АИ-92 бензинінің көлемі 341 мың тоннаны, дизель отыны — 405 мың тоннаны құрайды. Бұл көрсеткіштер бағаның тұрақтылығын сақтауға мүмкіндік береді. Екі отандық мұнай өңдеу зауыты штаттық режимде жұмыс істеп тұр.
Ал Атырау мұнай өңдеу зауыты жоспарлы жөндеуден кейін 25 қазаннан бастап кезең-кезеңімен іске қосылады, бұл нарықтағы теңгерімді нығайтуға септігін тигізеді. Энергетика министрлігі мораторийдің сақталуын бақылап, аймақтық штабтар мен нарық қатысушыларымен үйлестіру жұмыстарын жүргізеді. Нарықтағы жағдай Үкіметтің жіті бақылауында.
Еске сала кетейік, кеше Премьер-министр Үкімет мүшелерінің, басқа да мемлекеттік органдар мен ұйымдар басшыларының қатысуымен Мемлекет басшысының азаматтар мүддесі үшін экономикалық реформалар бағдарламасын жүзеге асыруды ретке келтіру жөніндегі тапсырмаларын орындау мәселелері бойынша өткізген кеңесте биылғы 16 қазаннан бастап инфляция деңгейі тұрақтанғанға дейін АИ-92 маркалы бензин мен дизель отыны бағасын одан әрі көтеруге мораторий енгізілетінін мәлімдеді.