Энергетика секторын жаңғыртудың ұлттық жобасына цифрлық теңге қолданылуы мүмкін
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстанда 2025-2029 жылдары «Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту» ұлттық жобасы жүзеге асырылады.
Алматыда ұлттық жобаны талқылауға арналған жиын өтті. Онда Табиғи монополияларды реттеу комитетінің төрағасы Тимур Қосымбаев жобаны жүзеге асыру барысында цифрлық теңге қолданылуы мүмкін екенін айтты.
— Бастаманың мәні — ұлттық жобаны іске асыруға бағытталған барлық қаржы цифрлық теңге арқылы белгіленіп отыруы тиіс. Оның басты артықшылығы — ашықтық. Біз тапсырыс берушіден мердігерге дейін қаржының қозғалыс тізбегін толық бақылай аламыз. Бұл қаржының өз мақсатында жұмсалуын қамтамасыз етіп, жұмыстардың құнын негізсіз көтеруге жол бермейді. Қазір бастама Ұлттық банкпен бірлесіп пысықталып жатыр, — деді Тимур Қосымбаев.
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингінің басқарушы директоры Әлия Мұрзағалиева холдинг жобаның қаржылық операторы ретінде Ұлттық банкке қарасты ұйыммен кеңесіп жатқанын айтты.
— Біз «ҚазАвтоЖол» компаниясымен де кеңесіп жатырмыз. Өткен жылы олар бірнеше жобаны цифрлық теңге арқылы жүзеге асырды. Қазір сол тәжірибені зерттеп, кездескен қиындықтар мен артықшылықтарды талдап жатырмыз. Ең бастысы — делдалдарды алып тастап, қаржы қозғалысының толық ашықтығын қамтамасыз ету, — деді ол.
Әлия Мұрзағалиеваның айтуынша, су және жылумен қамту саласындағы екі пилоттық жоба таңдалып, онда цифрлық теңгені енгізу тетігі сыналады. Нәтижелер талданған соң бұл тәсілді кеңейту көзделіп отыр. Бастама 2026 жылы іс жүзінде қолданыла бастайды.
