Энергетикалық қадағалау және бақылау комитетінің департамент басшылары ауысты
АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Энергетика министрлігінің Мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау комитетінің аумақтық департаменттерінің басшылары тағайындалды, деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі.
— Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңына және Қазақстан Республикасы Президентінің «Мемлекеттік қызметтің кейбір мәселелері туралы» Жарлығына сәйкес 2025 жылдың 21 қазанында ҚР Энергетика министрлігінің Мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау комитетінің аумақтық департаменттерінің басшыларын ауыстыру жүзеге асырылды, — делінген хабарламада.
Астана қаласы бойынша
Азамат Қайратұлы Маткенов 1983 жылы Қарағанды облысы Жезқазған қаласында туған.
Алматы энергетика және байланыс институтын «Инженер-электрик» мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын 2005 жылы бастаған.
«KEGOC» АҚ-да және Атом және энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті жүйесінде жұмыс істеген.
2020 жылдың қарашасынан 2025 жылдың қазанына дейін Маңғыстау облысы бойынша Комитеттің Аумақтық департаментін басқарды.
Ақмола облысы бойынша
Ербулат Негматұлы Бакишев 1974 жылы Павлодар қаласында туған.
Павлодар мемлекеттік университетін «Электроэнергетика» және Қазақстан қаржы-экономикалық университетінің Павлодар филиалын «Қаржы» мамандығы бойынша бітірді.
Аймақтың әкімшілік аппараттарының инженерінен бастап Павлодар облысының энергетика басқармасының басшысы лауазымына дейін қызметте болды.
2015 жылдан бастап 2025 жылдың қазан айына дейін Павлодар облысы және Астана қаласы бойынша комитеттің аумақтық департаменттерін басқарды.
Шымкент қаласы бойынша
Дінмұхаммед Сермағанбетұлы Абдыханов 1993 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара қаласында туған.
Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін «Электроэнергетика» мамандығы бойынша бітірді.
2015 жылдан 2025 жылдың қазан айына дейін ҚР Энергетика министрлігінің Атом және энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті жүйесінде жұмыс істеді, онда ол сарапшы және бөлім басшысы қызметінен бастап Түркістан облысы бойынша аумақтық департамент басшысы лауазымына дейін өсті.
Түркістан облысы бойынша
Ержан Серікұлы Нұрбеков 1987 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Шардарин ауданында туған.
2011 жылы Эскишехир Османгази университетін (Түркия) «Инженер» мамандығы бойынша, 2013 жылы Кардифф Метрополитен университетін (Ұлыбритания Біріккен Корольдігі) «Бизнес әкімшілігі» мамандығы бойынша, ал 2016 жылы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін «Электроэнергетика» мамандығы бойынша бітірді.
2015-2025 жылдары ҚР Энергетика министрлігінің Атом және энергетикалық қадағалау және бақылау комитеті жүйесінде бас мамандықтан бастап Шымкент қаласы бойынша аумақтық департамент басшысына дейін лауазымдарды атқарды.
Бұдан бұрын Өзіндік қауіпсіздік департаментінің бастығы тағайындалғанын жаздық.