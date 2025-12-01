21:37, 01 Желтоқсан 2025 | GMT +5
ЕО спутниктік барлаудың жаңа желісін құруды жоспарлап отыр
АСТАНА. KAZINFORM - Еуропа Одағы (ЕО) 2026 жылы құны 1,2 млрд еуро болатын барлаушы спутниктердің жаңа желісін дайындап, іске қосуды жоспарлап отыр.
Аrmenpress-тің хабарлауынша, бұл туралы қорғаныс және ғарыш жөніндегі еврокомиссар Андрюс Кубилюс Euractiv платоформасында берген сұхбатында мәлім етті.
Сондай-ақ хабарда Еуропалық ғарыш агенттігіне мүше мемлекеттер аталған жобаға 1,2 млрд еуро бөлуге келіскен. Платформа жариялаған мәліметтерге қарағанда, спутниктер Жер бетін 30 минут арақашықтықпен жоғары деңгейлі ықтималдылықпен түсіре алады.
