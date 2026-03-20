ЕО Таяу Шығыстағы энергетикалық нысандарға шабуылдарды тоқтатуды талап етті
АСТАНА. KAZINFORM – Брюссельде өткен Еуропалық Кеңес саммиті соңғы жылдардағы ең даулы саммиттердің бірі болды. Геосаяси қақтығыстар мен энергия бағасының өсуі ЕО-ға мүше 27 мемлекет басшысының кездесуінің күн тәртібіне әсер етті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бельгиядағы меншікті тілшісі.
Орталық мәселе АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы әскери әрекеттері аясында Таяу Шығыстағы жағдай болды.
Көшбасшылар бірлескен қорытындыларында «шиеленісті азайту және барынша ұстамдылық танытуды», сондай-ақ «энергетика және су нысандарына қарсы соққыларға мораторий енгізуді» талап етті.
27 мемлекет және үкімет басшылары Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасын қалпына келтірудің шұғыл қажеттілігі туралы келіскенімен, олар АҚШ президенті Дональд Трамп талап еткендей ЕО әскери-теңіз миссиясын орналастыру «қажетті шарттар орындалғаннан кейін» жүзеге асырылуы керек деп мәлімдеді.
ЕО көшбасшылары «Иран БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 2817 қарарына сәйкес аймақтағы елдерге қарсы әскери шабуылдарды дереу тоқтатуы керек» деп анық мәлімдеді.
Бұдан басқа, ЕО Иран ядролық қаруға ие болмауы керек деп санайды. Бұл ретте ЕО Тегераннан МАГАТЭ-мен толық ынтымақтастықты және Ядролық қаруды таратпау туралы шартты сақтауды талап етеді.
- Тегерандағы режим өз халқына қарсы зорлық-зомбылық пен репрессияны тоқтатуы керек. Біз Иран халқымен толық ынтымақтастықта екенімізді және олардың өз болашағын өзі анықтау құқығын қолдайтынымызды білдіреміз, - делінген қорытынды мәлімдемеде.
Саммитте гуманитарлық апат пен одан әрі нарықтық хаостың алдын алу үшін аймақтағы энергетикалық және су инфрақұрылымына шабуылдарға уақытша мораторий енгізу ұсынылды. ЕО сондай-ақ дипломатиялық шиеленісті азайту жөніндегі күш-жігерге үлес қосуға дайын екенін білдірді.
Осыған дейін БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш Брюссель қаласына барып, Еуропалық одаққа мүше 27 елдің басшыларымен кездескенін жаздық.