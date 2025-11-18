ЕО үшінші елдермен визасыз саяхатқа қатысты ережелерді қатаңдатты
АСТАНА. KAZINFORM – Енді жыл сайынғы кіру ережелерін бұзу саны өткен жылмен салыстырғанда 30%-ға артқан жағдайда режим тоқтатылуы мүмкін, деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі.
Бұрын визасыз режимді тоғыз айға дейін тоқтату, ал шектеулерді 18 айға дейін ұзарту мүмкін еді. Енді бұл мерзім 12 айға дейін ұзартылды, одан әрі 24 айға дейін ұзарту мүмкіндігі бар. Шешім 7 желтоқсанда күшіне енеді.
- ЕО Кеңесі үшінші ел азаматтарының Шенген аймағына қысқа мерзімді сапарлары үшін визасыз сапарларды тоқтата тұру тетігін жаңартуды ақыры мақұлдады, - делінген ЕО кеңесінің мәлімдемесінде.
Визасыз режимнің тоқтатылуының жаңа ендігі себебі ЕО-ның виза саясатының талаптарын орындамау болады. Айталық, үшінші елдер инвестиция үшін азаматтық беруі мүмкін. Сондай-ақ ЕО серіктес елді адам құқықтарын бұзды деп есептейтін болса, визасыз режим тоқтатылады.
Үшінші елдермен визасыз режимді тоқтату критерийлері күшейтілді. Енді ол жыл сайынғы кіру ережелерін бұзу саны өткен жылмен салыстырғанда 30%-ға артса тоқтатылуы мүмкін. Бұрын бұл көрсеткіш 50% болған.
Kazinform үшін арнайы ТАСС серіктес агенттігі ұсынды.
