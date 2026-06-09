ЕО Ормуз бұғазындағы қауіпке байланысты Иранға санкция салды
АСТАНА. KAZINFORM — Еуропалық Одақ Иранның жеке тұлғалары мен заңды ұйымдарына қарсы санкциялар енгізуді мақұлдады. Бұл шешім «Ормуз бұғазындағы кеме қатынасына кедергі келтірді» деген айыптауларға байланысты қабылданды. Бұл туралы Кипрде өткен ЕО қорғаныс министрлерінің бейресми кездесуінен кейін Еуроодақтың сыртқы саясат жөніндегі жоғарғы өкілі Кая Каллас мәлімдеді, деп хабарлайды Синьхуа.
Кая Калластың айтуынша, әлем бойынша кеме қатынасының еркіндігіне қысым күшейіп келеді. Әсіресе Ормуз бұғазында Иранның әрекеттері мен ұшқышсыз ұшу аппараттарының белсенділігі коммерциялық кеме қатынасына қауіп төндіріп отыр. ЕО министрлері мұндай әрекеттерді қабылдауға болмайды деп бағалады.
Каллас бұл Еуроодақтың кеме қатынасы еркіндігін қорғау үшін арнайы құрылған жаңа санкциялық тетікті алғаш рет қолдануы екенін атап өтті. Оның айтуынша, қажет болған жағдайда ЕО бұл құралды қайта пайдалануға дайын.
Еуропалық дипломатия басшысы сондай-ақ Қызыл теңіздегі сауда кемелерін қорғауда ASPIDES әскери-теңіз миссиясының маңызды рөл атқарып отырғанын айтты. Миссия 2024 жылдың ақпанында Йемендегі хуситтердің сауда кемелеріне дрондар мен зымырандар арқылы жүйелі шабуыл жасауына жауап ретінде іске қосылған.
Қорғаныс сипатында жұмыс істейтін ASPIDES әуедегі қауіптерді жояды, бірақ Йемен аумағына соққы жасамайды. Өңірдегі кемелер әлі де қауіп-қатерге ұшырап отырғанымен, миссияның болуы коммерциялық кеме қатынасына төнетін тәуекелдерді едәуір азайтқан.
Бұдан бөлек, Кая Каллас тиісті жағдай қалыптасқан кезде ASPIDES миссиясын Ормуз бұғазындағы теңіз қауіпсіздігі бойынша кең ауқымды ынтымақтастыққа қосуды ұсынды. Бұл бастамаға Франция мен Ұлыбритания ұсынған жобалар да кіреді. Аталған ұсыныс бойынша талқылаулар жалғасады.
Айта кетейік, Ормуз бұғазы арқылы тасымал көлемі кейінгі 100 күнде ең төменгі көрсеткішке түсті.