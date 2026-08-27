Ербол Адаев қызметінен босатылды
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысының өкімімен Ербол Дәненұлы Адаев Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Жалпы бөлімінің меңгерушісі лауазымынан босатылды.
Бұл туралы Ақорда жариялады.
Ербол Адаев 1978 жылы Қостанай облысында дүниеге келген.
1999 жылы А.Байтұрсынұлы атындағы Қостанай мемлекеттік университетін «Қазақстан тарихы» мамандығы бойынша, 2014 жылы Қазақ гуманитарлық заң университетін «Халықаралық құқық» мамандығы бойынша тәмамдаған.
Еңбек жолын 1999 жылы Қостанай облыстық ақпарат және қоғамдық келісім басқармасының жастар саясаты бөлімінің жетекші маманы болып бастаған.
2001 – 2002 жылдары Қостанай облысы әкімі аппараты ішкі саясат және әлеуметтік сала бөлімінің бас маманы;
2002 – 2003 жылдары Қостанай облысы ішкі саясат департаменті ақпараттық саясат және қоғаммен байланыс бөлімінің бас маманы;
2003 – 2004 жылдары Қостанай облысы әкімі аппаратының әлеуметтік сала бөлімінің бас маманы;
2004 – 2005 жылдары Қостанай қаласы әкімінің кеңесшісі;
2005 жылдың қаңтарынан 2005 жылдың қарашасына дейін «Қостанай қаласы әкімдігі ішкі саясат бөлімі» ММ бастығы;
2005 – 2006 жылдары Қостанай қаласы әкімінің бас инспекторы;
2006 жылғы ақпаннан 2006 жылғы тамызға дейін Қостанай облысы әкімі орынбасарының көмекшісі;
2006 – 2007 жылдары Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті Электрондық БАҚ мониторингі бөлімінің бас маманы;
2007 – 2010 жылдары Қазақстан Республикасы Парламент Сенаты баспасөз қызметінің бас консультанты, бас сарапшысы;
2010 – 2013 жылдар аралығы Қазақстан Республикасы Парламент Сенаты Аппараты басшысының көмекшісі, редакциялық-баспа бөлімінің бас сарапшысы, бас консультанты;
2013 – 2017 жылдар аралығы Қазақстан Республикасы Парламент Сенаты Аппараты ұйымдастыру-бақылау және кадр жұмысы бөлімінің бас консультанты;
2017 – 2022 жылдар аралығы Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты Аппараты ұйымдастыру-бақылау және кадр жұмысы бөлімі меңгерушісінің орынбасары;
2022 жылғы ақпаннан 2025 жылғы ақпанға дейін Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының ұйымдастыру-бақылау және кадр жұмысы бөлімінің меңгерушісі;
2025 жылғы 17 ақпаннан Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Жалпы бөлімінің меңгерушісі болды.
«Құрмет» орденімен және басқа да мерейтойлық медалдармен марапатталған.