Досаев «Самұрық-Қазына» директорлар кеңесінің құрамына енді
АСТАНА. KAZINFORM — Алматының экс-әкімі Ерболат Досаев «Самұрық-Қазына» директорлар кеңесінің құрамына кірді. Қазір директорлар кеңесінің 8 мүшесі бар, деп хабарлайды қордың баспасөз қызметі.
— Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2025 жылғы 20 желтоқсандағы № 1118 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 қазандағы № 962 «Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы № 669 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» және 2013 жылғы 25 мамырдағы № 516 «Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы № 571 «Даму институттары, қаржы ұйымдары және ұлттық экономиканы дамыту жүйесін оңтайландыру жөніндегі кейбір шаралар туралы» Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» қаулыларына өзгерістер енгізу туралы» қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі басшысының орынбасары Досаев Ерболат Асқарұлы «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды, — делінген хабарламада.
Қазіргі таңда «Самұрық-Қазына» АҚ директорлар кеңесінің 8 мүшесі бар, оның 4-уі — тәуелсіз директор саналады. Бұл корпоративтік басқарудың үздік тәжірибелеріне сай келеді және стратегиялық шешімдерді тиімді қабылдауды қамтамасыз етеді.
Бұдан бұрын мамыр айында Ерболат Досаев Алматы қаласының әкімі қызметінен кеткені белгілі болды.
Кейіннен қыркүйекте Досаев жаңа қызметке тағайындалғаны анықталды.