    Ердоған 34 әріпке негізделген түркі әліпбиін қолдану аясын кеңейтуді ұсынды

    АСТАНА. KAZINFORM — Түркі мемлекеттері ұйымының бейресми саммитінде Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоған 34 әріпке негізделген түркі әліпбиін қолдану аясын кеңейтуді ұсынды. 

    — Біз қазірдің өзінде мәдени-гуманитарлық салада айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізіп отырмыз. Ортақ түркі тілдік және мәдени платформасының мойындалуы мен дамуы маңызды жетістіктердің біріне айналды. 34 әріпке негізделген түркі әліпбиін қолдану аясын кеңейту, сондай-ақ қатысушы елдердегі ғылыми және білім беру бастамаларын қолдау маңызды. Түркі әлемінің тілдері мен мәдени мұрасын қолдау үшін жасанды интеллект технологияларын дамыту ерекше маңызға ие, — деді Режеп Тайип Ердоған

    Айта кетейік, саммитте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан түркі мемлекеттерінің азаматтарын оқытуға арнайы гранттар бөлуге дайын екенін айтты.

    Жасанды интеллект Мәдени мұра Режеп Тайип Ердоған Саммит Түркі елдері Түркі мемлекеттері ұйымы Түркі әлемі Түркістан облысы
    Марлан Жиембай
