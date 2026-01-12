Ердоған: түрік отбасылары кем дегенде үш балалы болуы тиіс
АСТАНА. KAZINFORM — Түркия президенті Режеп Тайип Ердоған азаматтарды туу көрсеткішін арттыруға шақырып, әрбір отбасында кем дегенде үш бала болуы керек екенін мәлімдеді, деп хабарлайды РИА Новости.
Ол бұл мәлімдемені республикадағы демографиялық көрсеткіштердің күрт төмендеуіне түсінік бере отырып жасады.
Түркия статистика институтының (TÜİK) 2025 жылдың мамыр айында жарияланған мәліметтеріне сәйкес, елде туу көрсеткіші 2024 жылы бір әйелге 1,48 баладан келетін тарихи ең төменгі деңгейге дейін төмендеді. Сарапшылардың атап өтуінше, дамыған елдерде халықтың табиғи ұдайы өсуі үшін бұл көрсеткіш кем дегенде 2,1 болуы керек.
Ердоғанның өзі төрт бала тәрбиелеп өсірді және тоғыз немеренің атасы.
Ыстанбұлдағы көрменің ашылуында сөз сөйлеген ол көп балалы отбасылар — күшті қоғамның негізі екенін атап өтті. Оның айтуынша, халық санының өсуі — тек әлеуметтік қажеттілік қана емес, сонымен қатар рухани парыз. Ердоған сонымен қатар тіпті жақын адамдар арасында отбасындағы балалар санын көбейтуге күмәнмен қараудың жиілеп бара жатқанына өкініш білдірді.
Президент 2025 жыл Түркияда Отбасы жылы деп жарияланғанын еске салды, алайда күтілетін нәтижелерге әлі қол жеткізілмегенін мойындады. Сондай-ақ ол өз отбасында демографиямен «ешқандай мәселе жоқ» екенін атап өтті.
Түркиядағы туу көрсеткіші алпыс жылдан астам уақыт бойы төмендеп келеді. Статистикаға сәйкес, түрік әйелдерінің алғашқы босанудағы орташа жасы 2001 жылы 27 жастан 2024 жылы 29 жастан асқан.
Осы үрдістерге жауап ретінде билік бірқатар ынталандыру шараларын іске қосты, соның ішінде бала туған кезде жаңа үйленгендерге пайызсыз несиелер беру және тұрғын үй нарығындағы жеңілдіктер бар.
Отбасы және әлеуметтік қызметтер істері министрі Махинур Оздемир Гёкташ бұған дейін елдің халық санының өсуі баяулауының «алаңдатарлық деңгейіне» жеткенін мәлімдеген болатын.
Оның айтуынша, Түркия болашақта соның ішінде әскери қызмет өтетін жастардың тапшылығына тап болуы мүмкін, ал 65 жастан асқан азаматтардың үлесі қазірдің өзінде халықтың 10%-нан асып кеткен.
Еске сала кетсек, Қазақстан туу көрсеткіші ең жоғары елдердің қатарына енді.
