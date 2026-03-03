KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:46, 03 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ерекше баланың қолын бұраған: Алматыда балалар орталығындағы оқиға бойынша іс қозғалды

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Әлеуметтік желіде жаттықтырушының кішкентай баланың қолын бұрап жатқаны бейнеленген бейнежазба жарияланды.

    Ерекше баланың қолын бұраған: Алматыда балалар орталығындағы оқиға бойынша іс қозғалды
    Фото: видеодан алынған скрин

    Желідегі мәліметке сәйкес, оқиға Алматыдағы «Феникс» балалар түзету орталығында болған. 

    – Алматы қаласы Әйтеке би көшесінде орналасқан «Феникс» орталығында диагнозы бар балаларды жүйелі түрде ұрып-соғады. Балалардың басынан таяқпен, жұдырықпен ұрып, қорлық көрсетеді – мұның бәрін ата-аналар өз көздерімен көрді. Бейнежазбаларды полиция алып кетті. Біз, ерекше балалардың ата-аналары, орталық жұмысын ары қарай да жалғастыра ма деп қорқамыз. «Феникс» орталығының директоры өз қызметкерлерін қорғаштап отыр, - деп жазды бейнежазбаны жариялаған ата-аналардың бірі.

    Бейнежазбаға байланысты ҚР Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиева пікір білдірді. Ол қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталып, бейнематериалдар алынғанын атап өтті. Алматы қаласының полиция департаменті де қазіргі уақытта болған оқиғаның барлық мән-жайын толық және объективті анықтауға бағытталған шаралар жүргізіліп жатқанын мәлімдеді.

    – Тергеу аясында бейнебақылау камераларының жазбалары алынды. Қатысушылар мен куәгерлерден жауап алынады, сондай-ақ қажетті іс-жүргізу әрекеттері тағайындалады, - деп хабарлады департаменттен.

    Еске салайық, бұған дейін Ақтөбеде баланы ұрып-соғып, базарда жұмыс істеуге мәжбүрлеген өгей әке сотталды.

    Тегтер:
    Видео Алматы Қылмыс Ерекше балалар Әлеуметтік желі
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум