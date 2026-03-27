    21:45, 27 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ереван, Алматы және Ақтау қалаларын жаңа әуе бағыттары байланыстырады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан мен Армения арасындағы әуе қатынасы жаңа серпін алып, алдағы айларда елдер арасында тікелей рейстер іске қосылады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Еревандағы меншікті тілшісі.

    ұшақ
    Фото: pexels

    Осылайша, 2026 жылғы 12 маусымнан бастап Арменияның ұлттық әуе компаниясы Ереван — Алматы — Ереван бағыты бойынша тұрақты әуе қатынасын ашады. Рейстер аптасына екі рет — дүйсенбі және жұма күндері Арменияның «Звартноц» халықаралық әуежайынан орындалады.

    Сонымен қатар, сәуір айының екінші жартысында Ақтау — Ереван бағыты бойынша тікелей рейстер қайта жанданады. Ұшу жиілігі де аптасына екі рет болады.

    Бағыттар желісінің кеңеюі екі ел арасындағы іскерлік және туристік сапарларды едәуір жеңілдетіп, сондай-ақ сауда-экономикалық байланыстардың дамуына серпін береді деп күтілуде.

    Бұған дейін Қазақстан мен Армения тікелей әуе қатынасын қайта жандандыру және дамыту мәселелері бойынша келіссөздер жүргізген болатын.

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
