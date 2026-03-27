Ереван, Алматы және Ақтау қалаларын жаңа әуе бағыттары байланыстырады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан мен Армения арасындағы әуе қатынасы жаңа серпін алып, алдағы айларда елдер арасында тікелей рейстер іске қосылады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Еревандағы меншікті тілшісі.
Осылайша, 2026 жылғы 12 маусымнан бастап Арменияның ұлттық әуе компаниясы Ереван — Алматы — Ереван бағыты бойынша тұрақты әуе қатынасын ашады. Рейстер аптасына екі рет — дүйсенбі және жұма күндері Арменияның «Звартноц» халықаралық әуежайынан орындалады.
Сонымен қатар, сәуір айының екінші жартысында Ақтау — Ереван бағыты бойынша тікелей рейстер қайта жанданады. Ұшу жиілігі де аптасына екі рет болады.
Бағыттар желісінің кеңеюі екі ел арасындағы іскерлік және туристік сапарларды едәуір жеңілдетіп, сондай-ақ сауда-экономикалық байланыстардың дамуына серпін береді деп күтілуде.
Бұған дейін Қазақстан мен Армения тікелей әуе қатынасын қайта жандандыру және дамыту мәселелері бойынша келіссөздер жүргізген болатын.