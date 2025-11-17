14:26, 17 Қараша 2025 | GMT +5
Еркебұлан Канафин Сурдлимпиаданың чемпионы атанды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық дзюдошы финалдық белдесуде мажар дзюдошысы Патрик Отвошты жеңді, деп хабарлайды Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі.
Жапонияда өтіп жатқан Сурдлимпиадада Ұлттық Құрама спортшысы Еркебұлан Канафин (81 кг) финалдық белдесуде мажар дзюдошысы Патрик Отвошты сенімді түрде жеңіп, Сурдлимпиаданың чемпионы атанды.
— Қазақстандық спортшы жарыс бойы қарсыластарына мүмкіндік бермей, шешуші кездесуде де басымдықты толық өз жағында ұстай алды, — делінген хабарламада.
Бұдан бұрын Евгений Кошкин конькимен жүгіруден әлем кубогы кезеңінде күміс жүлде алғанын жазған едік.