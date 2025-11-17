KZ
    14:26, 17 Қараша 2025 | GMT +5

    Еркебұлан Канафин Сурдлимпиаданың чемпионы атанды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық дзюдошы финалдық белдесуде мажар дзюдошысы Патрик Отвошты жеңді, деп хабарлайды Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі.

    Еркебұлан Канафин - Сурдлимпиаданың чемпионы
    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    Жапонияда өтіп жатқан Сурдлимпиадада Ұлттық Құрама спортшысы Еркебұлан Канафин (81 кг) финалдық белдесуде мажар дзюдошысы Патрик Отвошты сенімді түрде жеңіп, Сурдлимпиаданың чемпионы атанды.

    — Қазақстандық спортшы жарыс бойы қарсыластарына мүмкіндік бермей, шешуші кездесуде де басымдықты толық өз жағында ұстай алды, — делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын Евгений Кошкин конькимен жүгіруден әлем кубогы кезеңінде күміс жүлде алғанын жазған едік.

