    15:48, 11 Сәуір 2026 | GMT +5

    Еркін күрес шебері Азамат Дәулетбеков Азия чемпионатының финалына шығу үшін күреседі

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық еркін күрес шебері Азамат Дәулетбеков Қырғызстанның Бішкек қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатының ширек финалында жеңіске жетті. 

    Еркін күрес шебері Азамат Дәулетбеков Азия чемпионатының финалына шығу үшін күреседі
    Фото: ҰОК

    Отандасымыз осылайша жартылай финалға жолдама алды.

    Ширек финалдық белдесуде Дәулетбеков моңғолиялық Бат-Эрдэнэ Бямбасүрэнді 3:0 есебімен жеңді.

    Бұған дейін 86 келіге дейінгі салмақта сынға түскен Болат Сақаев та жартылай финалға өтті. Ол 

    Солтүстік Корея спортшысы Сон Ган Джиді жарыстан шығарды. 

    Тегтер:
    Еркін күрес Спорт Азия чемпионаты Қырғызстан
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
