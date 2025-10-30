KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:56, 30 Қазан 2025 | GMT +5

    Ерлан Қарин: Ауыл және аудан әкімдерін тікелей сайлау – бұрын-соңды болмаған саяси тәжірибе

    АСТАНА. KAZINFORM – Ел тарихында алғаш рет ауыл және аудан әкімдері тікелей сайланды. Бұл туралы Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин жазды. 

    Қарин
    Фото: Ақорда

    – Бұл – бұрын-соңды болмаған өзгерістердің бірі. Өйткені біз облыс тәжірибесінде бірінші рет атқарушы билік басшыларын тікелей сайлау режиміне көшеміз, - деді ол. 

    Қариннің айтуынша, сайлау кезең-кезеңімен жүзеге асырылып, бүгінге дейін жаңа жүйе бойынша 2 мыңнан астам ауыл әкімі сайланған. 

    – 50 пайыздан астамы, қателеспесем, сайланған ауыл әкімдерінің 60 пайызы мемлекеттік қызметте бұрын-соңды жұмыс істемеген жаңа адамдар, - деді ол. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Ерлан Қарин Мемлекеттік наградалар жүйесіне жаңадан 9 құрметті атақ қосылғанын жазған еді. 

    Тегтер:
    Сайлау Ерлан Қарин Мемлекеттік кеңесші Әкім
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар