10:56, 30 Қазан 2025 | GMT +5
Ерлан Қарин: Ауыл және аудан әкімдерін тікелей сайлау – бұрын-соңды болмаған саяси тәжірибе
АСТАНА. KAZINFORM – Ел тарихында алғаш рет ауыл және аудан әкімдері тікелей сайланды. Бұл туралы Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин жазды.
– Бұл – бұрын-соңды болмаған өзгерістердің бірі. Өйткені біз облыс тәжірибесінде бірінші рет атқарушы билік басшыларын тікелей сайлау режиміне көшеміз, - деді ол.
Қариннің айтуынша, сайлау кезең-кезеңімен жүзеге асырылып, бүгінге дейін жаңа жүйе бойынша 2 мыңнан астам ауыл әкімі сайланған.
– 50 пайыздан астамы, қателеспесем, сайланған ауыл әкімдерінің 60 пайызы мемлекеттік қызметте бұрын-соңды жұмыс істемеген жаңа адамдар, - деді ол.
Еске сала кетейік, бұған дейін Ерлан Қарин Мемлекеттік наградалар жүйесіне жаңадан 9 құрметті атақ қосылғанын жазған еді.