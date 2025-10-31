KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    14:27, 31 Қазан 2025 | GMT +5

    Ерлан Қарин Өзбекстан президенті әкімшілігінің басшысы Саида Мирзиёевамен кездесті

    АСТАНА.KAZINFORM - ЮНЕСКО Бас конференциясының кезекті сессиясы аясында Самарқандта Өзбекстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің басшысы Саида Мирзиёевамен кездестім, деп жазды Мемлекеттік Кеңесші өзінің парақшасында.

    Ерлан Қарин Саида Мирзиёевамен кездесті
    Фото: erlankarin2019

    -Екі ел арасындағы, соның ішінде ЮНЕСКО аясындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық пен өзара іс-қимыл әлеуетін талқыладық. Өңірлік бастамаларды ілгерілету, ЮНЕСКО аясындағы трансұлттық номинацияларды ұтымды үйлестіру жұмыстарын жалғастыру жөнінде пікір алмастық,-деп жазды Ерлан Қарин.

    Айта кетейік, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеңесшісі – Қазақстанның ЮНЕСКО және ИСЕСКО істері жөніндегі ұлттық комиссиясының төрағасы Ерлан Қарин Өзбекстан Республикасының Самарқанд қаласында өтіп жатқан Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі Бас конференциясының (ЮНЕСКО) 43-ші сессиясында сөз сөйледі.

     

    Тегтер:
    Қазақстанның сыртқы саясаты Ерлан Қарин Мемлекеттік кеңесші
    Айдар Оспаналиев
    Автор
