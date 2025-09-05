16:27, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Ерлан Қошанов Парламент палаталарының бірлескен отырысын шақырды
АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Парламент Палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы Өкімге қол қойды. Бұл туралы Мәжілістің баспасөз қызметі мәлім етті.
— Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен отырысы 2025 жылғы 8 қыркүйекте сағат 11.00-де Астана қаласында шақырылсын, — деп жазылған Өкім мәтінінде.
Еске сала кетейкі, сегізінші сайланған Парламенттің төртінші сессиясы ресми түрде 2 қыркүйек күні ашылған болатын.