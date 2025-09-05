KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:27, 05 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Ерлан Қошанов Парламент палаталарының бірлескен отырысын шақырды

    АСТАНА. KAZINFORM — Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Парламент Палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы Өкімге қол қойды. Бұл туралы Мәжілістің баспасөз қызметі мәлім етті. 

    Ерлан Қошанов Парламент палаталарының бірлескен отырысын шақырды
    Фото: ҚР Парламентінің Мәжілісі

    — Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен отырысы 2025 жылғы 8 қыркүйекте сағат 11.00-де Астана қаласында шақырылсын, — деп жазылған Өкім мәтінінде.

    Еске сала кетейкі, сегізінші сайланған Парламенттің төртінші сессиясы ресми түрде 2 қыркүйек күні ашылған болатын.

    Тегтер:
    Ерлан Қошанов Мәжіліс Парламент
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар