    22:23, 14 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ертең Ақтөбеде 1-8 сынып оқушылары онлайн оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бұған өңірдегі ауа райының күрт нашарлауы себеп, деп хабарлайды Ақтөбе облысы білім басқармасының баспасөз қызметі.

    Астанада бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқиды
    Фото: gov.kz

    — Ағымдағы жылғы 15 желтоқсанда ауа райының қолайсыздығына байланысты облыстағы барлық білім беру ұйымдарында 1-ауысымда оқитын 1-8 сынып оқушылары үшін оқу процесі қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, — делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын «ҚазАвтоЖол» ҰК қазіргі уақытта ауа райына байланысты жабылған және ашылған жолдар туралы жаңартылған ақпарат таратты.

    Айнұр Тумакбаева
    Автор
