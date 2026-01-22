KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    21:12, 22 Қаңтар 2026

    Ертең Астанада бірінші ауысым оқушылары онлайн оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM – Астанада ертең бірінші ауысымдағы оқушылар онлайн оқиды. Бұл туралы қала әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады.

    Астанада бастауыш сынып оқушылары қашықтан оқиды
    Фото: gov.kz

    Ауа райына байланысты қашықтан оқу туралы шешім қабылданды.

    – 2026 жылғы 23 қаңтар күні ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымның 0 - 4 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, - делінген хабарламада.

    Айта кетейік, 22 қаңтар күні сағат 18:00-дегі жағдай бойынша ауа райының қолайсыздығына байланысты еліміздің төрт облысындағы республикалық маңызы бар үш автомобиль жолында көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылды.

    ТЖД Алматы облысының жүргізушілеріне ескерту жасады.

