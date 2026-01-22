21:12, 22 Қаңтар 2026 | GMT +5
Ертең Астанада бірінші ауысым оқушылары онлайн оқиды
АСТАНА. KAZINFORM – Астанада ертең бірінші ауысымдағы оқушылар онлайн оқиды. Бұл туралы қала әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Ауа райына байланысты қашықтан оқу туралы шешім қабылданды.
– 2026 жылғы 23 қаңтар күні ауа райының қолайсыздығына байланысты бірінші ауысымның 0 - 4 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылады, - делінген хабарламада.
Айта кетейік, 22 қаңтар күні сағат 18:00-дегі жағдай бойынша ауа райының қолайсыздығына байланысты еліміздің төрт облысындағы республикалық маңызы бар үш автомобиль жолында көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылды.
